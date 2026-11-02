Gorakhpur News: तमंचा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

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गोरखपुर। झंगहा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान टमठा गांव निवासी राहुल विश्वकर्मा पुत्र सोहन विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद