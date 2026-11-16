Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Young woman who left home after being scolded by her mother dies by drowning in a pond

Gorakhpur News: मां की डांट से नाराज होकर घर से निकली युवती की तालाब में डूबने से मौत

Mon, 16 Nov 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Young woman who left home after being scolded by her mother dies by drowning in a pond
गोला तालाब में डूबने से मौत में- श्वेता। फाइल फोटो
राजगढ़। गोला थाना क्षेत्र के तेंदुहानी गांव में रविवार को मां की डांट से नाराज होकर घर से निकली 20 वर्षीय युवती की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उसका शव पड़ोसी गांव गंगवल के पास स्थित तालाब में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, तेंदुहानी गांव निवासी हीरालाल की बेटी श्वेता कुमारी को रविवार सुबह घर में खाना बनाने को लेकर मां ने डांट दिया था। इसी बात से नाराज होकर श्वेता घर से बाहर निकल गई। परिजन को लगा कि वह कुछ देर में लौट आएगी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आई। इसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश करने लगे।
विज्ञापन

बेटी का पता नहीं चलने पर मां खुद उसकी तलाश में घर से निकली। आसपास के लोगों से पूछताछ और खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि श्वेता गंगवल गांव के पास स्थित तालाब में डूब गई है। यह सुनते ही मां के होश उड़ गए। परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में तालाब के पास पहुंचे। वहां युवती की मौत की जानकारी मिलने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर गोला पुलिस मौके पर पहुंची।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के बाद युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाकर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed