Gorakhpur News: युवक का फंदे से लटका मिला शव

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मृतक की पहचान बिशूनपुरवा निवासी राजेश पासवान (42) के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है। जानकारी होने पर परिजन उसे उपचार के लिए एम्स ले गए लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजन से घटना की जानकारी ली। परिजन के अनुसार, राजेश नशे का आदी था। उन्होंने बताया कि वह पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। विज्ञापन

मृतक की पहचान बिशूनपुरवा निवासी राजेश पासवान (42) के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है। जानकारी होने पर परिजन उसे उपचार के लिए एम्स ले गए लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजन से घटना की जानकारी ली। परिजन के अनुसार, राजेश नशे का आदी था। उन्होंने बताया कि वह पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

गोरखपुर। कैंट क्षेत्र के बिशूनपुरवा में शुक्रवार शाम एक युवक ने घर में फंदे के सहारे शव लटका हुआ मिला। परिजन उसे लेकर एम्स पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।