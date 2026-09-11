Gorakhpur News: शादी का दबाव बना तो टावर पर चढ़ गया युवक, आधे घंटे बाद उतरा

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गोरखपुर। गुलरिहा इलाके के जंगल डुमरी नंबर दो में बृहस्पतिवार शाम गांव के पास अचानक उस समय लोगों की भीड़ जुट गई जब एक युवक मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया और नीचे नहीं उतरने की जिद करने लगा। सूचना पर पहुंची डायल-112 पुलिस और ग्रामीणों ने करीब आधे घंटे तक उसे समझाया। काफी प्रयास के बाद युवक नीचे उतरा। इसके बाद गुलरिहा थाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।जंगल डुमरी नंबर दो के रुसापुर निवासी युवक बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ा था। टावर पर चढ़ने की वजह पूछने पर उसने पुलिस को बताया कि एक शादीशुदा महिला उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। युवक के मुताबिक, करीब नौ महीने पहले महाराजगंज के पनियरा क्षेत्र की रहने वाली महिला से मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच ऑनलाइन चैटिंग और बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। युवक ने बताया कि महिला एक बच्ची की मां है और उसका पति दुबई में काम करता है। उसके अनुसार, महिला तीन बार उसके साथ मुंबई भी जा चुकी है। कुछ दिन पहले वह हैदराबाद पहुंच गई थी, जहां युवक काम कर रहा था। बृहस्पतिवार शाम महिला का फोन आया और उसने शादी करने की बात कही। युवक ने बताया कि वह तीन भाइयों में मंझला है और बड़े भाई की अभी शादी नहीं हुई है। इसी कारण उसने फिलहाल शादी करने में असमर्थता जताई। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान महिला के दबाव बनाने से युवक नाराज और परेशान हो गया। इसके बाद वह गांव के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने उसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।