गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन के सचिव द्वारिका तिवारी बताते हैं, नवंबरा 1993 में योगी आदित्यनाथ अपने घर का त्याग कर गोरक्षपीठ में महंत अवेद्यनाथ की शरण में आ गए थे। चार महीने तक यहां पर सेवा भाव करने के बाद उन्हें फरवरी महीने में वसंत पंचमी के दिन 1994 में संन्यास ग्रहण कराया गया। जिस दिन उन्होंने संन्यास ग्रहण किया उस दिन उनका नया नामकरण हुआ और उनको योगी आदित्यनाथ नाम दिया गया। संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति के बारे में मान्यता है कि जिस दिन वो संन्यास ग्रहण करता है उस दिन उसका नया जन्म होता है, और तभी उसे नया नाम भी मिलता है। उसी दिन से योगी ने घर परिवार सब छोड़ कर नाथ पीठ की मानव कल्याण की जो परंपरा थी उसे अपना लिया।