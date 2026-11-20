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- पालकी यात्रा के बाद हुआ साईं महाप्रसाद का आयोजनगोरखपुर। बेतियाहाता स्थित जजेज कंपाउंड के साईं मंदिर में बृहस्पतिवार को साईं बाबा की चरण पादुकाओं के दर्शन और पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। आकर्षक झांकी में साईं बाबा की पादुकाओं को रथ पर विराजमान कर मंदिर परिसर से पालकी यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक और बेतियाहाता होते हुए वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई।यात्रा के दौरान पूरा मार्ग साईं बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। ढोल-नगाड़ों और भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह दिखा। श्रद्धालुओं ने नृत्य और भजनों के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट की। यात्रा के समापन के बाद मंदिर में साईं पादुकाओं के दर्शन और महाप्रसाद का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में नवेंदु श्रीवास्तव, सुधांशु श्रीवास्तव, केशव भगवानी, अजीत यादव, नितिन राय, नीलेश सिंह, द्वारिका भट्ट और निखिल जायसवाल समेत बड़ी संख्या में साईं भक्त मौजूद रहे।