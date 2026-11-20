गोरखपुर: मां के निधन की सूचना मिलने के बाद भी कार्यक्रम में रहे योगी, संबोधन पूरा कर मंदिर पहुंचे
वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था। उस समय भी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी थी और पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रवार को जब अपनी मां सावित्री देवी के निधन की सूचना मिली, उस समय वह गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित टैबलेट वितरण कार्यक्रम में मौजूद थे। मां के निधन की खबर मिलने के बाद भी उन्होंने कार्यक्रम बीच में नहीं छोड़ा। अपना संबोधन पूरा किया और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। इसके बाद वह गोरखनाथ मंदिर चले गए।
कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी और सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री को उनकी मां के निधन की जानकारी दी। सावित्री देवी का शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया। वह 91 वर्ष की थीं।
पिता के निधन पर भी नहीं पहुंचे थे अंतिम संस्कार में
वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था। उस समय भी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी थी और पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे।