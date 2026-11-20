मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रवार को जब अपनी मां सावित्री देवी के निधन की सूचना मिली, उस समय वह गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित टैबलेट वितरण कार्यक्रम में मौजूद थे। मां के निधन की खबर मिलने के बाद भी उन्होंने कार्यक्रम बीच में नहीं छोड़ा। अपना संबोधन पूरा किया और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। इसके बाद वह गोरखनाथ मंदिर चले गए।

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