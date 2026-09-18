Gorakhpur News: दीवार गिराने के विरोध पर महिला को धमकी, पांच पर प्राथमिकी

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गुलरिहा। फुलवरिया गांव में दीवार गिराने का विरोध करने पर महिला को गाली देते हुए मारपीट के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित कौशल्या की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कौशल्या के आरोपों के अनुसार उनके पट्टीदार जयश्री पहलवान, जगदीश, गब्बू, आयुष और आलोक ने दीवार गिरा दी। विरोध करने पर आरोपित लाठी-डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।