Gorakhpur News: शोध पत्र से थीसिस और पेटेंट तक की बारीकियां सीख रहे प्रतिभागी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अब तक के सत्रों में रिसर्च राइटिंग, थीसिस तैयार करने, संदर्भ प्रबंधन और शोध प्रस्तुतीकरण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है। शोध दस्तावेज को व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से तैयार करने के लिए लेटेक्स और प्रस्तुतीकरण के लिए बीमर जैसे टूल की जानकारी दी गई। शोध पत्र तैयार करने से लेकर उपयुक्त जर्नल के चयन, पीयर रिव्यू और प्रकाशन प्रक्रिया को भी कार्यशाला का हिस्सा बनाया गया है।कार्यशाला में शोध की गुणवत्ता के साथ मौलिकता, शोध नैतिकता और सामाजिक उपयोगिता पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रकाशन नैतिकता के साथ पेटेंट लेखन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। साहित्य समीक्षा, शोधकर्ता प्रोफाइल और शोध को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के आधुनिक तरीकों पर भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यशला का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार के मार्गदर्शन में हो रहा है। समन्वय डॉ. विपुल नारायण, डॉ. अमित कुमार द्विवेदी और डॉ. स्वप्निता श्रीवास्तव कर रहे हैं।