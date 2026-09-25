Gorakhpur News: सर्जरी के बाद महिला की मौत, परिजन का हंगामा

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बड़हलगंज के नेवादा निवासी सुमन मिश्रा के गालब्लाडर में पथरी थी। इसके उपचार के लिए उन्हें सत्या अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने उनकी सर्जरी की थी। परिजन के अनुसार, ऑपरेशन के बाद उनकी हालत सामान्य थी और उन्हें वार्ड में रखा गया था। बृहस्पतिवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। कुछ देर तक अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। अस्पताल की निदेशक मीना द्विवेदी के अनुसार, ऑपरेशन के बाद मरीज को पानी पिलाने में सावधानी बरतने के लिए परिजन को बताया गया था। प्यास लगने पर चम्मच से थोड़ा-थोड़ा पानी देने को कहा गया था। उनका दावा है कि पति ने गिलास से पानी पिला दिया। लेटी अवस्था में अधिक मात्रा में पानी पीने से पानी सांस की नली के रास्ते फेफड़ों में चला गया, जिससे अचानक तबीयत बिगड़ी। चिकित्सकों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। निदेशक के मुताबिक, बाद में परिजन ने भी गलती होने की बात स्वीकार की।