Gorakhpur News: ट्रेलर की चपेट में आने से महिला की मौत

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से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रेलर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और कौड़ीराम-बांसगांव मार्ग पर बांस-बल्ली लगाकर जाम लगा दिया। करीब तीन घंटे तक आवागमन बाधित रहा। जानकारी के अनुसार, बांसगांव थाना क्षेत्र के लालपुर निवासी पिंकी अपने मामा के साथ बाइक से बाजार करने कौड़ीराम जा रही थीं। डिघवा के पास बांसगांव की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गई।हादसे में पिंकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वर्षीय अभिनव घायल हो गया। हादसे के बाद चालक भाग गया। ग्रामीणों ने ट्रेलर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद बच्चे के भरण-पोषण की व्यवस्था और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पहुंचे उपजिलाधिकारी बांसगांव मलखान सिंह और क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सिंह ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। अधिकारियों के समझाने के बाद जाम समाप्त हुआ। इस संबंध में एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।