Gorakhpur News: भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की 50 सदस्यीय टीम घोषित

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गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की गोरखपुर क्षेत्र की टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति पर मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश उर्फ मोहन चौहान ने 50 पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति सदस्यों की सूची जारी की है।घोषित टीम में 11 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री और 10 मंत्री बनाए गए हैं। द्वारिका कुशवाहा उर्फ डॉ. डीएन कुशवाहा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, रवि पाल, टिपेन्द्र कुमार चौधरी, जितेन्द्र सिंह, रामप्रवेश राजभर, इन्द्रेश चौहान, अजय प्रकाश यादव, सुदर्शन साहनी, प्रशांत कुमार विश्वकर्मा और ऋत्विक जायसवाल को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।अभिमन्यु मौर्य, प्रिया सिंह यादव और शिवानन्द सिंह को क्षेत्रीय महामंत्री बनाया गया है। वहीं रतन गुप्ता, रवि प्रताप उर्फ दीपक चौधरी, संजय सिंह, अभिषेक पटेल, अर्जुन सिंह चौहान, दिनेश गुप्ता, गिरजेश जायसवाल, रामस्वारथ राजभर, सौरभ सिंह चौहान और अनिल कुमार गुप्ता को क्षेत्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसके अलावा गणेश वर्मा को क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष और राज कुमार चौरसिया को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। संजय जायसवाल को क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री तथा मनोज कुमार गुप्ता को सह कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है।मीडिया विभाग में नीरज कुमार सिंह को क्षेत्रीय मीडिया संयोजक और विशाल कुशवाहा को सह संयोजक बनाया गया है। नवीन कुमार चौरसिया को क्षेत्रीय सोशल मीडिया संयोजक तथा रामाश्रय चौहान को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वेश जायसवाल को आईटी संयोजक और गौरव निषाद को आईटी सह संयोजक नियुक्त किया गया है।क्षेत्रीय कार्यसमिति में विष्णु जायसवाल, वंदना ठाकुर, डॉ. शिवजी कुशवाहा, सम्पूर्णानन्द गुप्ता, सुनील प्रजापति, शैलेन्द्र चौहान, रामसागर कुशवाहा, प्रिंस यादव, अंजली मौर्या, नागेन्द्र चौहान, मारकण्डेय शर्मा (विश्वकर्मा), आशीष गिरि, नागेन्द्र सिंह, मनोज यादव, रामदरश चौहान और डॉ. ब्रजेश कुमार यादव को सदस्य बनाया गया है।