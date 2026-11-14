Gorakhpur News: घर में पटाखा फेंकने का विरोध किया तो महिला और बेटों को पीटा, चार पर प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 02:50 AM IST
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खोराबार। थाना क्षेत्र के कुई बाजार में दिवाली की रात घर में पटाखा फेंकने का विरोध करने पर महिला और उसके बेटों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कुई बाजार निवासी रानी देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दिवाली की रात करीब नौ बजे वह अपनी बेटी के साथ घर में पूजा कर रही थीं। इसी दौरान गांव के बालकिशुन, बबलू चौधरी, विश्वकर्मा और रामसिंह उनके घर के सामने गली में पटाखे फोड़ने लगे। आरोप है कि मना करने पर आरोपियों ने जलता हुआ पटाखा उनके घर में फेंक दिया। आरोपी घर में घुस गए और महिला व उनके बेटों के साथ मारपीट की। थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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कुई बाजार निवासी रानी देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दिवाली की रात करीब नौ बजे वह अपनी बेटी के साथ घर में पूजा कर रही थीं। इसी दौरान गांव के बालकिशुन, बबलू चौधरी, विश्वकर्मा और रामसिंह उनके घर के सामने गली में पटाखे फोड़ने लगे। आरोप है कि मना करने पर आरोपियों ने जलता हुआ पटाखा उनके घर में फेंक दिया। आरोपी घर में घुस गए और महिला व उनके बेटों के साथ मारपीट की। थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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