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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Woman and her sons beaten after objecting to firecrackers being thrown into their home; FIR registered against four individuals.

Gorakhpur News: घर में पटाखा फेंकने का विरोध किया तो महिला और बेटों को पीटा, चार पर प्राथमिकी

Sat, 14 Nov 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 02:50 AM IST
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Woman and her sons beaten after objecting to firecrackers being thrown into their home; FIR registered against four individuals.
खोराबार। थाना क्षेत्र के कुई बाजार में दिवाली की रात घर में पटाखा फेंकने का विरोध करने पर महिला और उसके बेटों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कुई बाजार निवासी रानी देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दिवाली की रात करीब नौ बजे वह अपनी बेटी के साथ घर में पूजा कर रही थीं। इसी दौरान गांव के बालकिशुन, बबलू चौधरी, विश्वकर्मा और रामसिंह उनके घर के सामने गली में पटाखे फोड़ने लगे। आरोप है कि मना करने पर आरोपियों ने जलता हुआ पटाखा उनके घर में फेंक दिया। आरोपी घर में घुस गए और महिला व उनके बेटों के साथ मारपीट की। थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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