Gorakhpur News: घर में पटाखा फेंकने का विरोध किया तो महिला और बेटों को पीटा, चार पर प्राथमिकी

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कुई बाजार निवासी रानी देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दिवाली की रात करीब नौ बजे वह अपनी बेटी के साथ घर में पूजा कर रही थीं। इसी दौरान गांव के बालकिशुन, बबलू चौधरी, विश्वकर्मा और रामसिंह उनके घर के सामने गली में पटाखे फोड़ने लगे। आरोप है कि मना करने पर आरोपियों ने जलता हुआ पटाखा उनके घर में फेंक दिया। आरोपी घर में घुस गए और महिला व उनके बेटों के साथ मारपीट की। थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।