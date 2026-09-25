Gorakhpur News: बढ़नी-जालंधर के बीच चलेगी साप्ताहिक अनारक्षित त्योहार स्पेशल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:14 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:14 AM IST
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गोरखपुर। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बढ़नी और जालंधर सिटी के बीच साप्ताहिक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
रेलवे ने बढ़नी-जालंधर सिटी के बीच साप्ताहिक अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 05005/05006 के कुल आठ फेरे होंगे। ट्रेन सात अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को बढ़नी से जालंधर के लिए चलेगी। ट्रेन संख्या 05005 बढ़नी-जालंधर सिटी विशेष ट्रेन बुधवार को दोपहर 3:10 बजे बढ़नी से रवाना होगी। यह तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर-जगाधरी, अंबाला कैंट और ढंडारीकलां होते हुए अगले दिन सुबह 8:30 बजे जालंधर सिटी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05006 जालंधर सिटी-बढ़नी विशेष ट्रेन आठ अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह 10:50 बजे जालंधर सिटी से रवाना होगी। निर्धारित स्टेशनों से होते हुए अगले दिन सुबह 4:45 बजे बढ़नी पहुंचेगी।
ट्रेन में शयनयान और सामान्य द्वितीय श्रेणी के 16 कोच तथा एसएलआर के दो कोच समेत कुल 18 कोच होंगे। सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के होंगे।
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रेलवे ने बढ़नी-जालंधर सिटी के बीच साप्ताहिक अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 05005/05006 के कुल आठ फेरे होंगे। ट्रेन सात अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को बढ़नी से जालंधर के लिए चलेगी। ट्रेन संख्या 05005 बढ़नी-जालंधर सिटी विशेष ट्रेन बुधवार को दोपहर 3:10 बजे बढ़नी से रवाना होगी। यह तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर-जगाधरी, अंबाला कैंट और ढंडारीकलां होते हुए अगले दिन सुबह 8:30 बजे जालंधर सिटी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05006 जालंधर सिटी-बढ़नी विशेष ट्रेन आठ अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह 10:50 बजे जालंधर सिटी से रवाना होगी। निर्धारित स्टेशनों से होते हुए अगले दिन सुबह 4:45 बजे बढ़नी पहुंचेगी।
विज्ञापन
ट्रेन में शयनयान और सामान्य द्वितीय श्रेणी के 16 कोच तथा एसएलआर के दो कोच समेत कुल 18 कोच होंगे। सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के होंगे।