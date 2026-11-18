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- गोरखपुर लिंक, आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे पर लागू होंगे नए नियमगोरखपुर। कोहरे और सर्दी के मौसम में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए गोरखपुर लिंक समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संशोधित गति सीमा लागू कर दी गई है। यातायात निदेशालय के अनुसार, यह व्यवस्था 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।यातायात निदेशालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, शीतकालीन व्यवस्था के तहत सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक संशोधित गति सीमा प्रभावी रहेगी। इसमें हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं यात्री बस के लिए 60 और माल वाहक वाहनों के लिए 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चला सकेंगे। संशोधित गति सीमा आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और गंगा एक्सप्रेसवे पर लागू होगी। यातायात निदेशालय ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान निर्धारित गति सीमा का पालन करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। मौसम की स्थिति के अनुसार सावधानी बरतें ताकि हादसों से बचा जा सके। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।