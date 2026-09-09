गोरखपुर में नगर निगम की बैठक: शुरू होते ही हंगामा, सेल्फी प्वाइंट से लेकर राप्ती तट के काम पर भिड़े पार्षद

यूपी के गोरखपुर जिले में नगर निगम बोर्ड की 22वीं बैठक बुधवार को नगर निगम सदन हॉल में सुबह 11:45 बजे शुरू होते ही हंगामे में बदल गई। विभिन्न वार्डों में कार्यों के प्रस्ताव को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए। पिंटू गोंड, अजय ओझा और विश्वजीत त्रिपाठी ने आपत्ति जताई कि प्रस्ताव के बारे में सभी पार्षदों को जानकारी क्यों नहीं दी गई। पार्षद राजेंद्र तिवारी ने कहा कि नगर निगम निधि के अलावा उनके वार्ड में कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि आईजीआरएस पर आई शिकायत के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऋषि मोहन ने प्रस्ताव पर सुझाव देने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा बढ़ गया। इसके बाद रंजय सिंह जुगनू और विश्वजीत त्रिपाठी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

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