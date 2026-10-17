फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Upon hearing the news of his father's death, Rama became overcome with emotion; Bharata rejected the throne.

Gorakhpur News: पिता की मृत्यु का समाचार सुन भावुक हुए राम, भरत ने ठुकराया राज-पाट

Sat, 17 Oct 2026 03:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 03:20 AM IST
विज्ञापन
Upon hearing the news of his father's death, Rama became overcome with emotion; Bharata rejected the throne.
गोरखपुर। मानसरोवर के रामलीला पंडाल में शुक्रवार की शाम मंचन के दौरान दर्शक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। मंच पर वनवासी राम के सामने जब भरत पहुंचे तो दोनों भाइयों का मिलन देख पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। कोई हाथ जोड़कर प्रभु को निहारता रहा तो कोई प्रभु राम के जयकारे लगाने लगा।
विज्ञापन


रामलीला ने दिखाया गया कि पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर राम के भाव-विह्वल का दृश्य आया तो माहौल और भी भावुक हो गया। मंचन में दिखाया गया कि ननिहाल से लौटे भरत को जब राम के वनवास की पूरी घटना पता चलती है तो वह माता कैकेयी पर क्रोधित हो उठते हैं। राजपाट मिलने के बावजूद भरत उसे स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं। उनका कहना था कि राज्य राम का है और वह छल से उसे हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद गुरु वशिष्ठ, राजा जनक और अयोध्या के लोगों के साथ भरत, राम को मनाने चित्रकूट पहुंचते हैं।
विज्ञापन


मंच पर राम-भरत मिलन का दृश्य आते ही दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। दोनों भाइयों का एक-दूसरे से लिपटकर रोना देख कई श्रद्धालु भावुक हो गए। पिता दशरथ के निधन की खबर सुनकर राम का शोकाकुल होना भी दर्शकों को भीतर तक छू गया। भरत बार-बार उनसे अयोध्या लौटने की विनती करते हैं, लेकिन राम पिता के वचन का पालन करने की बात कहते हैं। अंत में भरत उनकी चरण पादुका मांगकर सिर पर धारण करते हैं और अयोध्या लौट जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर आयुक्त अजय जैन, अनूप किशोर अग्रवाल, दीपक पालीवाल, समरेंदु कुमार सिंह, पुष्प दंत जैन और चंदन आर्य ने भगवान की आरती की। इस दौरान दीप अग्रवाल, कमलेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल सर्राफ, सुधीर जैन, आचार्य बृजेश मणि मिश्रा, मीडिया प्रभारी अनुराग गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed