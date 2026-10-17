Gorakhpur News: लोकल हुनर को ग्लोबल पहचान दिलाएगी उद्यमिता

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शुक्रवार को सेंट एंड्रयूज कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने यह बात कही। ‘स्थानीय जड़ों से वैश्विक नवाचार’ विषय पर आयोजित सेमिनार में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. उदयभान ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान-2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष और विकसित भारत2047 की परिकल्पना से जुड़ा है।एनआईपीईआर रायबरेली के डॉ. संदीप चौधरी ने नवाचार को आत्मनिर्भर भारत की ताकत बताया। डीडीयू के प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उद्यमिता के अवसर महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों तक पहुंचाने होंगे। इससे विकास में सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी। संयोजक प्रो. जेके पांडेय ने स्थानीय कला और व्यवसायों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने को आयोजन का उद्देश्य बताया।प्राचार्य प्रो. आरएन सैमुएल ने अभियान के कार्यक्रमों की जानकारी दी। आयोजन सचिव डॉ. केडी पांडेय ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से सवाल भी पूछे। अंत में प्रतियोगिताओं के विजेताओं और सहयोगी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।