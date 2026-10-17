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Gorakhpur News: मूर्तियों के विसर्जन के लिए तीन स्थनों पर बन रहे पांच कृत्रिम तालाब

Sat, 17 Oct 2026 03:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:24 AM IST
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Five artificial ponds are being constructed at three locations for the immersion of idols.
गोरखपुर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 20 से 22 अक्तूबर तक राप्ती तट स्थित एकला बांध, डोमिनगढ़ और महेसरा पुल के पास निर्धारित स्थलों पर प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इसके लिए एकला बांध पर तीन और डोमिनगढ़ व महेसरा में एक-एक कृत्रिम तालाब बनाया जा रहा है। नगर आयुक्त अजय जैन ने संबंधित अधिकारियों को शनिवार तक सभी तैयारियां पूरी करने और नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी शुक्रवार को एकला बांध पर तालाब निर्माण और बैरिकेडिंग का काम कराते मिले। उन्होंने बताया कि शनिवार तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
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