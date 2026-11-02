Gorakhpur News: अमन राज की कप्तानी में भारत बना एशिया का चैंपियन, बहरीन को 25 रन से हराया

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26 से 29 अक्तूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद सेमीफाइनल में श्रीलंका को 16 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।खिताबी मुकाबले में भारत ने बहरीन के सामने 64 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहरीन की पूरी टीम को 39 रन पर समेट दिया। इस तरह भारत ने 25 रन से जीत दर्ज कर एशियाई चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।गोरखपुर के खिलाड़ियों का रहा अहम योगदानभारतीय टीम की खिताबी जीत में गोरखपुर के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतीक त्रिपाठी और अविनाश साहनी ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी दमदार प्रदर्शन किया। वहीं, गौरव सिंह और कप्तान अमन राज ने अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी। अमन ने कप्तानी के साथ अपनी रणनीति और नेतृत्व क्षमता से टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।छह खिलाड़ियों ने किया देश का प्रतिनिधित्वप्रतियोगिता के यूथ और सीनियर वर्ग में गोरखपुर के छह खिलाड़ियों अमन राज, प्रतीक त्रिपाठी, अविनाश साहनी, गौरव सिंह, रोहित शर्मा और फैज ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। फेडरेशन के सचिव इमरान अहमद लारी ने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना को दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पूरे जिले और देश के लिए गर्व की बात है।