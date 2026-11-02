Gorakhpur News: अमन राज की कप्तानी में भारत बना एशिया का चैंपियन, बहरीन को 25 रन से हराया
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:37 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:37 AM IST
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गोरखपुर। चेन्नई में आयोजित एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप-2026 में भारतीय सीनियर पुरुष टीम ने खिताब जीतकर एशिया में अपनी बादशाहत कायम की। गोरखपुर के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अमन राज की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में बहरीन को 25 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम ने लगातार छह मुकाबले जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया।
26 से 29 अक्तूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद सेमीफाइनल में श्रीलंका को 16 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।
खिताबी मुकाबले में भारत ने बहरीन के सामने 64 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहरीन की पूरी टीम को 39 रन पर समेट दिया। इस तरह भारत ने 25 रन से जीत दर्ज कर एशियाई चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
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गोरखपुर के खिलाड़ियों का रहा अहम योगदान
भारतीय टीम की खिताबी जीत में गोरखपुर के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतीक त्रिपाठी और अविनाश साहनी ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी दमदार प्रदर्शन किया। वहीं, गौरव सिंह और कप्तान अमन राज ने अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी। अमन ने कप्तानी के साथ अपनी रणनीति और नेतृत्व क्षमता से टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।
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छह खिलाड़ियों ने किया देश का प्रतिनिधित्व
प्रतियोगिता के यूथ और सीनियर वर्ग में गोरखपुर के छह खिलाड़ियों अमन राज, प्रतीक त्रिपाठी, अविनाश साहनी, गौरव सिंह, रोहित शर्मा और फैज ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। फेडरेशन के सचिव इमरान अहमद लारी ने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना को दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पूरे जिले और देश के लिए गर्व की बात है।
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26 से 29 अक्तूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद सेमीफाइनल में श्रीलंका को 16 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।
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खिताबी मुकाबले में भारत ने बहरीन के सामने 64 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहरीन की पूरी टीम को 39 रन पर समेट दिया। इस तरह भारत ने 25 रन से जीत दर्ज कर एशियाई चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
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गोरखपुर के खिलाड़ियों का रहा अहम योगदान
भारतीय टीम की खिताबी जीत में गोरखपुर के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतीक त्रिपाठी और अविनाश साहनी ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी दमदार प्रदर्शन किया। वहीं, गौरव सिंह और कप्तान अमन राज ने अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी। अमन ने कप्तानी के साथ अपनी रणनीति और नेतृत्व क्षमता से टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।
छह खिलाड़ियों ने किया देश का प्रतिनिधित्व
प्रतियोगिता के यूथ और सीनियर वर्ग में गोरखपुर के छह खिलाड़ियों अमन राज, प्रतीक त्रिपाठी, अविनाश साहनी, गौरव सिंह, रोहित शर्मा और फैज ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। फेडरेशन के सचिव इमरान अहमद लारी ने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना को दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पूरे जिले और देश के लिए गर्व की बात है।