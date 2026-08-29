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Gorakhpur News: बाइक की आमने-सामने टक्कर में पीआरडी जवान समेत दो युवकों की मौत

Sat, 29 Aug 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 02:13 AM IST
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Two youths, including a PRD jawan, killed in head-on bike collision.
- सिकरीगंज के हरदत्तपुर पेट्रोल पंप के पास हादसा, दोनों बाइक के परखचे उड़े, एक युवक की पत्नी घायल
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- ड्यूटी से घर लौट रहे थे पीआरडी जवान रामलोचन, बबलू पत्नी संग ससुराल से आ रहे थे वापस
कुईं बाजार। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के हरदत्तपुर पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार अपराह्न करीब 3:45 बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में पीआरडी जवान समेत दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सिकरीगंज पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पीएचसी उरुवा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

गोला थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी रामलोचन (45) पीआरडी जवान थे और सिकरीगंज थाने में तैनात थे। शुक्रवार को ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सिकरीगंज के हरदत्तपुर पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। दूसरी बाइक पर बेलघाट थाना क्षेत्र के बभनौली निवासी बबलू बेलदार (30) पत्नी मंजू देवी के साथ सवार थे। बबलू उरुवा क्षेत्र के चचाईराम स्थित ससुराल में पत्नी को लेकर भाई को राखी बंधवाने के लिए गए थे और वहां से गांव लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में रामलोचन और बबलू गंभीर रूप से घायल हो गए। बबलू की पत्नी मंजू देवी के दाहिने पैर में चोट लगी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। थाना प्रभारी सिकरीगंज आशीष कुमार दुबे ने बताया कि दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए हैं।
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