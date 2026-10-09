Gorakhpur News: गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए छीना मोबाइल, 48 घंटे में पकड़े गए दो युवक

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पकड़े गए आरोपियों की पहचान रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के बड़गो निवासी मोहम्मद ताज और शाहिद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों पुराने दोस्त हैं। ताज ऑटो चलाता है, जबकि शाहिद कोई काम नहीं करता है। पूछताछ में दोनों ने पुलिस से कहा कि हम लुटेरे नहीं हैं, पहली बार गलती हुई है, माफ कर दीजिए।पुलिस जांच में सामने आया कि शाहिद के खिलाफ वर्ष 2024 में युवती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में वह जेल भी जा चुका है। सीओ कैंट अरुण कुमार यश ने बताया कि दोनों के कब्जे से छीना गया एंड्रॉयड मोबाइल और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है।दोनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाने के साथ ही अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। बृहस्पतिवार दोपहर बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।35 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मिला सुरागछह अक्तूबर की सुबह करीब 11:30 बजे क्षेत्र में एक व्यक्ति का मोबाइल दो बाइक सवार युवक छीनकर फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर डायल 112 और रामगढ़ताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने छिनैती का प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास और आरोपियों के आने-जाने वाले संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। दो दिन में करीब 35 कैमरों की फुटेज देखने के बाद पुलिस को आरोपियों के बारे में सुराग मिला और उनकी पहचान हो गई। आरोपियों की पहचान होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से छिनैती का मोबाइल और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई।