Gorakhpur News: अयोध्या घूमने निकलीं दो छात्राएं, अपहरण का शक हुआ झूठा

विज्ञापन

पिपराइच थाना क्षेत्र के अतरवलिया गांव की दोनों छात्राएं भटहट कस्बे के एक विद्यालय में पढ़ती हैं। दोनों रोजाना साथ में साइकिल से स्कूल जाती हैं। बृहस्पतिवार को भी दोनों स्कूल गई थीं। दोपहर करीब दो बजे छुट्टी होने के बाद देर शाम तक घर नहीं पहुंचीं। परिजनों ने तलाश शुरू की तो गांव की पक्की सड़क पर दोनों की साइकिल और स्कूल बैग मिले। इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य माध्यमों से तलाश शुरू की। शुक्रवार सुबह दोनों अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मिलीं। पुलिस दोनों को पिपराइच थाने लाई और पूछताछ की। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने पहले से अयोध्या घूमने की योजना बनाई थी। उन्हें आशंका थी कि घर पर बताने पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी वजह से दोनों बिना बताए अयोध्या चली गई थीं।एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों छात्राएं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सकुशल मिली थीं। पूछताछ के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।