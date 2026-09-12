Gorakhpur News: जेल से चिट्ठी लिखे जाने की चर्चा के बाद डक्कू की बढ़ी निगरानी

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गोरखपुर। सपा नेता जफर अमीन डक्कू की जेल में निगरानी बढ़ा दी गई है। हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद डक्कू से शुक्रवार को कई सपा नेताओं के साथ सत्ता पक्ष से जुड़े एक नेता भी मिलने पहुंचे। हालांकि, सप्ताह की तीन निर्धारित मुलाकातें पूरी होने के कारण सभी को लौटना पड़ा। अब डक्कू से अगली मुलाकात सोमवार को हो सकेगी। जेल प्रशासन के अनुसार, डक्कू की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जा रही है। जेल से चिट्ठी लिखे जाने की चर्चा के बाद निगरानी बढ़ाई गई है। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे जाने के कारण उसकी मुलाकात और गतिविधियों पर विशेष नजर है। डक्कू को राजघाट क्षेत्र के तुर्कमानपुर स्थित खोखरटोला में जमीन कब्जे के विवाद में जेल भेजा गया है। एक सितंबर को जमीन पर लगे टीनशेड और पाइप हटाने को लेकर महिलाओं से विवाद हुआ था। आरोप है कि डक्कू समर्थकों और सपा के शहर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी समेत अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा था।