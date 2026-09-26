Gorakhpur News: बैंक मैनेजर से मारपीट में दो आरोपियों का शांतिभंग में चालान

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बुधवार को पार्किंग में बैंक मैनेजर मनीष सिंह के साथ मारपीट के मामले में चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि पार्किंग स्टाफ के लोगों ने पूर्व रंजिश को लेकर उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने पार्किंग परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान और भूमिका की जांच शुरू की थी। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।