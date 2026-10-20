Gorakhpur News: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर तीन दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

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गोरखपुर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर महानगर में 20, 21 और 22 अक्तूबर को यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। तीनों दिन शाम चार बजे से प्रतिमा विसर्जन समाप्त होने तक डायवर्जन लागू रहेगा। भारी वाहनों और रोडवेज बसों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव ने वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की है। एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को डायवर्जन से छूट रहेगी। ब्यूरो