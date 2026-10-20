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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Traffic arrangements will be altered for three days during the immersion of Durga idols; entry of heavy vehicles will be prohibited.

Gorakhpur News: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर तीन दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

Tue, 20 Oct 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:50 AM IST
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Traffic arrangements will be altered for three days during the immersion of Durga idols; entry of heavy vehicles will be prohibited.
गोरखपुर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर महानगर में 20, 21 और 22 अक्तूबर को यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। तीनों दिन शाम चार बजे से प्रतिमा विसर्जन समाप्त होने तक डायवर्जन लागू रहेगा। भारी वाहनों और रोडवेज बसों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव ने वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की है। एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को डायवर्जन से छूट रहेगी। ब्यूरो
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