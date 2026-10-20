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Gorakhpur News: कुंभकर्ण वध का मंचन देख रोमांचित हुए दर्शक

Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
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The audience was thrilled to watch the enactment of the slaying of Kumbhakarna.
गोरखपुर। आर्यनगर स्थित मानसरोवर रामलीला मैदान में सोमवार को कुंभकर्ण वध और इंद्रजीत के यज्ञ विध्वंस का मंचन किया गया। श्री राधा विनोद लीला संस्थान, वृंदावन के कलाकारों ने सजीव अभिनय से युद्ध के दृश्यों को जीवंत कर दिया। मंचन के दौरान मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।
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लीला में दिखाया गया कि कुंभकर्ण को जगाने के बाद रावण उसे सीता हरण की घटना बताता है। इस पर कुंभकर्ण अपने भाई को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण के न मानने पर वह युद्ध के लिए निकल पड़ता है। विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर वानर सेना में भगदड़ मच जाती है। इसके बाद भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हो जाता है।
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इसके बाद लक्ष्मण और वानर सेना की ओर से इंद्रजीत के यज्ञ को विध्वंस करने का प्रसंग मंचित किया गया। युद्ध के दृश्यों पर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। लीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर पुष्प दंत जैन, अनुराग गुप्ता, विकास जालान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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