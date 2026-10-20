Gorakhpur News: कुंभकर्ण वध का मंचन देख रोमांचित हुए दर्शक

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लीला में दिखाया गया कि कुंभकर्ण को जगाने के बाद रावण उसे सीता हरण की घटना बताता है। इस पर कुंभकर्ण अपने भाई को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण के न मानने पर वह युद्ध के लिए निकल पड़ता है। विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर वानर सेना में भगदड़ मच जाती है। इसके बाद भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हो जाता है।इसके बाद लक्ष्मण और वानर सेना की ओर से इंद्रजीत के यज्ञ को विध्वंस करने का प्रसंग मंचित किया गया। युद्ध के दृश्यों पर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। लीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर पुष्प दंत जैन, अनुराग गुप्ता, विकास जालान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।