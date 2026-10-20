शिक्षक एमएलसी चुनाव: 23 को मतदान के लिए बनाए गए जिले में 18 बूथ

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डीएम एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर दीपक मीणा ने बताया कि माध्यमिक और उच्च स्तर के विद्यालयों के शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों का निर्धारण क्षेत्रवार किया गया है। इससे मतदाता अपने विद्यालय के क्षेत्र के अनुसार निर्धारित स्थान पर मतदान कर सकेंगे। पीपीगंज और कैंपियरगंज क्षेत्र के लिए बापू इंटर कॉलेज और क्षेत्र पंचायत कार्यालय, कैंपियरगंज को केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा पिपराइच, चौरीचौरा, सहजनवां, खजनी, उरुवा, बांसगांव, गगहा और गोला के लिए भी मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में डीएवी इंटर कॉलेज, अभय नंदन इंटर कॉलेज, क्षेत्र पंचायत कार्यालय चरगावां, रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डीएवी डिग्री कॉलेज, राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज और तुलसीराम इंटर कॉलेज जैसे कई केंद्र हैं।23 के पहले मांगी गई आपत्तिडीएम ने बताया कि 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदान केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं। इच्छुक व्यक्ति और संबंधित पक्ष 23 अक्तूबर से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप से अपनी आपत्ति या सुझाव उपलब्ध करा सकते हैं।