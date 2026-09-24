Gorakhpur News: कोडीनयुक्त सिरप मामले के तीन आरोपी गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार

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गिरफ्तार आरोपियों में इमरान निवासी सिकरी बाजार, थाना मोहाना, सुहेल उर्फ मोहम्मद नसीम शेख निवासी मुडिला, थाना मधुबेनिया, रूपनदेही, नेपाल और विजय शेखर यादव निवासी चैनपुर, थाना मोहाना शामिल हैं। विज्ञापन

एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि तीनों के खिलाफ थाना मोहाना में यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। इससे पहले तीनों के खिलाफ कोडीन युक्त सिरप बरामदगी के केस दर्ज हैं। विज्ञापन विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों में इमरान निवासी सिकरी बाजार, थाना मोहाना, सुहेल उर्फ मोहम्मद नसीम शेख निवासी मुडिला, थाना मधुबेनिया, रूपनदेही, नेपाल और विजय शेखर यादव निवासी चैनपुर, थाना मोहाना शामिल हैं।एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि तीनों के खिलाफ थाना मोहाना में यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। इससे पहले तीनों के खिलाफ कोडीन युक्त सिरप बरामदगी के केस दर्ज हैं।

सिद्धार्थनगर। कोडीनयुक्त सिरप और नशीली टैबलेट बरामदगी के मामले में आरोपी तीन लोगों को मोहाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तीनों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। बृहस्पतिवार को सड्डा तिराहे के पास से गिरफ्तारी के बाद िधिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया।