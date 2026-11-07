Gorakhpur News: त्योहार पर घर लौटने वालों को परेशानी, ट्रेन-बस में मारामारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:54 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:54 AM IST
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गोरखपुर। दिवाली पर घर लौटने वालों की भीड़ शुक्रवार को रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर उमड़ पड़ी। ट्रेनों से बड़ी संख्या में यात्री गोरखपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों का सिलसिला देर तक जारी रहा।
स्टेशन परिसर से बाहर निकलने के बाद लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए लोकल बसों का सहारा लेना पड़ा। बसों में भी यात्रियों की भारी भीड़ रही।
यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने 300 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की थी। इसके अलावा लोकल रूटों पर संचालित 400 बसों के फेरे भी बढ़ाए गए, ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था की गई है। 300 अतिरिक्त बसें चलाने के साथ ही फेरे बढ़ाए गए हैं।
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स्टेशन परिसर से बाहर निकलने के बाद लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए लोकल बसों का सहारा लेना पड़ा। बसों में भी यात्रियों की भारी भीड़ रही।
यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने 300 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की थी। इसके अलावा लोकल रूटों पर संचालित 400 बसों के फेरे भी बढ़ाए गए, ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था की गई है। 300 अतिरिक्त बसें चलाने के साथ ही फेरे बढ़ाए गए हैं।
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