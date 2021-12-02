Gorakhpur News: ई-रिक्शा से करते थे रेकी फिर उड़ा देते थे बाइक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:16 AM IST
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गोरखपुर। बाइक चोरी करने के लिए पहले ई-रिक्शा से रेकी, फिर मौका मिलते ही बाइक उड़ाना और उसे मल्हीपुर स्थित कमरे में छिपाकर पार्ट्स में काटकर बेच देना। कैंट पुलिस ने ऐसे ही अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दो बाइक, दो बाइकों के कटे पार्ट्स और वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा बरामद किया है। मोहद्दीपुर चौकी प्रभारी दुर्गेश कुमार वैश्य की टीम ने रविवार दोपहर करीब 1:15 बजे मल्हीपुर गांव से दोनों आरोपियों को पकड़ा। उनकी पहचान सीकरीगंज के नकौड़ी निवासी अब्दुल करीम और गीडा के छपिया सरया निवासी आमिर खान उर्फ गोलू के रूप में हुई है। दोनों की उम्र करीब 30 वर्ष है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से दो बाइक बरामद हुई। इसके अलावा दो बाइकों के कटे पार्ट्स मिले। जांच में सामने आया कि एक बाइक सात अगस्त को डीडीयू के मुख्य द्वार से अभिषेक नारायण पांडेय की चोरी हुई थी।
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वहीं एक बाइक एक सितंबर को मोहद्दीपुर स्थित आधार सेवा केंद्र से अभिषेक विश्वकर्मा की चोरी की गई थी। दोनों मामलों में कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज है।ो
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पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दो बाइक, दो बाइकों के कटे पार्ट्स और वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा बरामद किया है। मोहद्दीपुर चौकी प्रभारी दुर्गेश कुमार वैश्य की टीम ने रविवार दोपहर करीब 1:15 बजे मल्हीपुर गांव से दोनों आरोपियों को पकड़ा। उनकी पहचान सीकरीगंज के नकौड़ी निवासी अब्दुल करीम और गीडा के छपिया सरया निवासी आमिर खान उर्फ गोलू के रूप में हुई है। दोनों की उम्र करीब 30 वर्ष है।
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पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से दो बाइक बरामद हुई। इसके अलावा दो बाइकों के कटे पार्ट्स मिले। जांच में सामने आया कि एक बाइक सात अगस्त को डीडीयू के मुख्य द्वार से अभिषेक नारायण पांडेय की चोरी हुई थी।
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वहीं एक बाइक एक सितंबर को मोहद्दीपुर स्थित आधार सेवा केंद्र से अभिषेक विश्वकर्मा की चोरी की गई थी। दोनों मामलों में कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज है।ो