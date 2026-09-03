फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The threat was issued by brandishing a pistol-shaped lighter, not an actual firearm.

Gorakhpur News: तमंचा नहीं, पिस्टल के आकार का लाइटर लहराकर दी थी धमकी

Thu, 03 Sep 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
The threat was issued by brandishing a pistol-shaped lighter, not an actual firearm.
भटहट। घर में घुसकर भाई-बहन की पिटाई और तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी देने के मामले की पुलिस जांच में नया मोड़ सामने आया है। जिस पिस्टल को लहराने का आरोप लगाया गया था वह असलहा नहीं बल्कि पिस्टल के आकार का लाइटर निकला। पुलिस ने मामले में चार युवकों को हिरासत में लिया है। घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है।
विज्ञापन

मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र के करमहां बुजुर्ग के टोला चूड़िहारी का है। सोमवार को सैफ अली ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कार से पहुंचे पांच युवक उसके घर में घुस आए। युवकों ने उसे और उसकी बहन को लाठी-डंडों से पीटा और पिस्टल लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। थाना प्रभारी जेपी पाल के अनुसार, जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ी रंजिश का सामने आया है। तिवारीपुर थाना क्षेत्र की एक युवती का ननिहाल करमहां बुजुर्ग में है। युवती से बातचीत को लेकर उसके मौसी के बेटे और करमहां बुजुर्ग निवासी एक युवक के बीच फोन पर कहासुनी हुई थी। इसी विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed