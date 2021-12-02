Gorakhpur News: दीयों की रोशनी से जगमग हुआ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम

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-कोच और खेल विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूदगोरखपुर। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिवाली का पर्व खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान खिलाड़ियों ने स्टेडियम परिसर में दीये जलाए। दीपों की रोशनी से पूरा स्टेडियम जगमग हो उठा। खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और त्योहार की खुशियां साझा कीं।कार्यक्रम में विभिन्न खेलों के खिलाड़ी, कोच और खेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर दीये जलाए और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राजेश सोनकर ने बताया कि दिवाली के अवसर पर खिलाड़ियों की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य खेल गतिविधियों के साथ त्योहार की खुशियां भी मिलकर मनाना था।