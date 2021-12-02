भाजपा : गोरखपुर शहर विस प्रभारी बने विवेकानंद, ग्रामीण के उमाशंकर

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- गोरखपुर क्षेत्र के सभी 62 विधानसभा के लिए भाजपा ने प्रभारियों की घोषणा कीगोरखपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की सहमति पर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रभारी बनाने में सवर्ण और पिछड़ा वर्ग का सामंजस्य रखा गया है। वहीं पिछड़े वर्ग के चेहरों को भी प्रभारी बनाया गया है।गोरखपुर में सदर विधानसभा का विवेकानंद वर्मा और गोरखपुर ग्रामीण का प्रभारी उमाशंकर साहनी, कैंपियरगंज विधानसभा का प्रभारी राजेन्द्र निषाद, पिपराइच का प्रमोद शाही, सहजनवां का जगदंबा श्रीवास्तव, खजनी का आनंद कुमार त्रिपाठी, चौरीचौरा का संतोष दत्त राय, बांसगांव का रमेश सिंह, चिल्लूपार का संतोष राय को प्रभारी बनाया गया है। वहीं देवरिया जिले में रुद्रपुर विस का प्रभारी गुलाब ध्वज महंथ सिंह, देवरिया का संजय सिंह, पथरदेवा का हेमंत पाठक, रामपुर कारखाना का राधेश्याम सिंह, भाटपार रानी का विनोद गुप्ता, सलेमपुर का दिवाकर मणि त्रिपाठी, बरहज का प्रभारी नित्यानंद मिश्र को बनाया गया है।कुशीनगर में खड्डा का विस प्रभारी धरनीराम त्रिपाठी, पडरौना का मारकण्डेय शाही, तमकुहीराम का अजय उपाध्याय, फाजिलनगर का संजय राय, कुशीनगर का कुंज बिहारी सिंह, हाटा का मारकंडेय तिवारी और रामकोला सुरक्षित विस का प्रभारी बलराम उपाध्याय को बनाया गया है। वहीं महराजगंज में फरेंदा विस का प्रभारी डॉ.आरडी सिंह, नौतनवा का जय प्रकाश उपाध्याय, सिसवा का राधेश्याम पांडेय, महराजगंज का निरंकार त्रिपाठी और पनियरा की जिम्मेदारी वंश बहादुर सिंह को दी गई है।बस्ती के विस प्रभारी बने राकेश मिश्राबस्ती जिले में हरैया की जिम्मेदारी लालजी सिंह, कप्तानगंज का सेतभान राय, रूधौली का दिलीप चतुर्वेदी, बस्ती का राकेश मिश्रा और महादेवा सुरक्षित की जिम्मेदारी राम ललित चौधरी को दी गई है। वहीं संतकबीर जिले में मेंहदावल का प्रभारी रामचरन चौधरी, खलीलाबाद का प्रभारी केशभान राय, धनघटा का मानस भूषण राम त्रिपाठी को बनाया गया है। सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगढ़ का मनोज राम त्रिपाठी, कपिलवस्तु का आनंद सिंह कलहंस, बांसी का दिवाकर मिश्रा, इटवा का अश्वनी उपाध्याय और डुमरियागंज विस का प्रभारी रवि सिंह को बनाया गया है।