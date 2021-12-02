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Gorakhpur News: लड़कियों के पीछे भोंपू बजाने से मना किया तो तीन भाइयों समेत चार को पीटा

Thu, 12 Nov 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 02:40 AM IST
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Both sides filed complaints at the police station; the police have begun an investigation.
- दोनों पक्षों ने थाने में दी तहरीर, पुलिस जांच में जुटी
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खोराबार। थाना क्षेत्र के एक गांव के चौराहे पर लड़कियों के पीछे तेज आवाज में भोंपू बजाने से मना करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने पर युवकों ने एक युवक और बीच-बचाव करने पहुंचे उसके तीन भाइयों को पीटकर घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे पक्ष ने भी थाने में तहरीर दी है।
सोनू साहनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार शाम वह गांव के चौराहे पर मौजूद था। इसी दौरान धीरज, राजेश, साहिल, अभय, आदर्श और शिवा लड़कियों के पीछे तेज आवाज में भोंपू बजा रहे थे। सोनू ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
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आरोप है कि शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उसके भाई मोनू, नितिन और निहाल को भी पीटकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद सोनू ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखा है।
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खोराबार थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से प्रार्थना पत्र मिले हैं। प्राथमिकी दर्ज कर मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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