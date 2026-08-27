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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The Municipal Commissioner reviewed the progress of construction work, ranging from the 'Dak Ticket' (postal stamp) project to the student union's press release.

Gorakhpur News: नगर आयुक्त ने डाकघर तिराहे से छात्रसंघ चौराहे तक निर्माण कार्य की देखी प्रगति

Thu, 27 Aug 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:42 AM IST
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The Municipal Commissioner reviewed the progress of construction work, ranging from the 'Dak Ticket' (postal stamp) project to the student union's press release.
गोरखपुर। नगर आयुक्त ने बुधवार सुबह आठ बजे सीएम ग्रिड फेज-दो के तहत चल रहे निर्माण कार्य का पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने डाकघर तिराहे से इंदिरा बाल विहार, हरिओम नगर तिराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, शास्त्री चौक और आंबेडकर चौक होते हुए छात्रसंघ चौराहे तक निर्माण कार्य की प्रगति देखी।
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निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे निर्धारित समय में जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और निर्माण के दौरान आम लोगों को आवागमन में कम से कम परेशानी हो, इसका भी ध्यान रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद अजय राय, मुख्य अभियंता अमित शर्मा, महाप्रबंधक जलकल रघुवेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता अशोक भाटी व अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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