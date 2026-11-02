Gorakhpur News: एमएमएमयूटी के आंगन में फिर सजेगी पुरातन छात्रों की महफिल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अब तक 70 से अधिक पुरातन छात्र पंजीकरण करा चुके हैं। सम्मेलन के जरिये पूर्व छात्रों को संस्थान से दोबारा जोड़ने के साथ उनके अनुभवों का लाभ वर्तमान विद्यार्थियों को दिलाने की पहल होगी। सम्मेलन के मुख्य अतिथि वर्ष 1983 बैच के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियंत्रण के पुरातन छात्र और रिलायंस जियो के अध्यक्ष इंजीनियर उदय कुमार श्रीवास्तव होंगे। वर्ष 1990 बैच के यांत्रिक अभियंत्रण के पूर्व छात्र एवं एईकॉम के प्रबंध निदेशक इंजीनियर डॉ. संजय गंभीर और एनजीएसएल के निदेशक इंजीनियर मोहम्मद अशफाक विशिष्ट अतिथि होंगे।शनिवार को पुरातन छात्र संबंधों के अधिष्ठाता प्रो. बीके पांडेय की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा हुई। विभिन्न समितियों के संयोजकों ने अब तक की प्रगति और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। सम्मेलन में पूर्व छात्रों के अनुभवों से शोध, नवाचार, उद्यमिता और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। साथ ही वर्तमान विद्यार्थियों को कॅरिअर मार्गदर्शन और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास होगा।बैठक में प्रो. एसपी सिंह, प्रो. दयाशंकर सिंह, प्रो. प्रभाकर तिवारी, प्रो. संजय मिश्रा, प्रो. राजन मिश्रा, प्रो. पल्लव गुप्ता, कोषाध्यक्ष डॉ. हरिश्चंद्र, डॉ. ज्योति, डॉ. सुनील कुमार यादव, डॉ. विपुल नारायण और मालवीय पुरातन छात्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर जेवी राय सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।