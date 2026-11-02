फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Diwali shopping and PET (Pre-Election Testing/preparations) slow down the city; traffic jams stretch from the city to the highway.

Gorakhpur News: दीपावली की खरीदारी और पीईटी ने थामी शहर की रफ्तार, शहर से हाईवे तक जाम

Mon, 02 Nov 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Diwali shopping and PET (Pre-Election Testing/preparations) slow down the city; traffic jams stretch from the city to the highway.
गोरखपुर। दीपावली की खरीदारी और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक यातायात व्यवस्था की परीक्षा ले ली। बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़, परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों और सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के चलते प्रमुख मार्गों पर जाम लग गया। शहर के चौराहों से लेकर फोरलेन तक वाहन रेंगते रहे।
विज्ञापन

रविवार को पीईटी की दो पालियों के दौरान स्थिति ज्यादा बिगड़ी। वहीं, दीपावली की खरीदारी के दबाव में भी शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर रात तक यातायात प्रभावित रहा। दीपावली की खरीदारी के दौरान कुनराघाट से ट्रांसपोर्टनगर, मोहद्दीपुर से गणेश चौराहा, असुरन, एडी चौराहा और कचहरी चौराहे तक जाम की स्थिति बनी रही।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed