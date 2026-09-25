Gorakhpur News: अंतिम व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:13 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:13 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर व्याख्यान और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि अंतिम व्यक्ति को एकरूपता और समानता का अधिकार मिले, यही दीनदयाल उपाध्याय का सपना था। प्रांत संघचालक डॉ. महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है। कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों के माध्यम से देश को विपरीत परिस्थितियों से निकलने की दिशा दिखाई।
विज्ञापन