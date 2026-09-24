Gorakhpur News: गड्ढे से गाय को जेसीबी से निकाला गया

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गोरखपुर। दिग्विजयनगर वार्ड के हड़हवा फाटक मोहल्ले में बुधवार सुबह गहरे खाली प्लॉट के गड्ढे में गिरी बेसहारा गाय को नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। गिरने के कारण गाय का एक पिछला पैर टूट गया था। उसे इलाज के लिए कांजी हाउस भेज दिया गया। स्थानीय नागरिकों ने सुबह गाय के गड्ढे में गिरने की सूचना पार्षद ऋषि मोहन वर्मा को दी। पार्षद मौके पर पहुंचे और उन्होंने नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. रॉबिन चड्ढा को इसकी जानकारी दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जेसीबी मशीन की मदद से नगर निगम की टीम ने काफी प्रयास के बाद गाय को गड्ढे से बाहर निकाला। घायल गाय को उपचार के लिए कांजी हाउस भेज दिया गया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि काफी देर तक गाय के मालिक का पता लगाने का प्रयास किया गया लेकिन उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी।