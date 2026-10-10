Gorakhpur News: नवरात्र और दशहरे पर जगमगाएंगे शहर के प्रमुख चौराहे

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

गोरखपुर। नवरात्र और विजयदशमी पर महानगर के प्रमुख चौराहे नई सजावट और आकर्षक रोशनी से जगमगाएंगे। नगर निगम ने त्योहारों के मद्देनजर मरम्मत और सुंदरीकरण का काम शुरू करा दिया है। क्षतिग्रस्त टाइलों व रेलिंग को दुरुस्त करने के साथ खराब लाइटें बदली जा रही हैं। चौराहों पर गमले रखकर फूल और शोभाकार पौधे भी लगाए जाएंगे। इस पूरी कवायद पर करीब 15 से 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।नगर आयुक्त अजय जैन के निर्देश पर निर्माण विभाग ने प्रमुख चौराहों को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने की जिम्मेदारी संभाली है। शुक्रवार को असुरन, गणेश, कचहरी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फिराक गोरखपुर, मोहद्दीपुर और काली मंदिर सरदार पटेल चौक पर मरम्मत व सजावट का काम चलता रहा।त्योहारों पर बढ़ेगी रौनक, रोशनी से निखरेगा शहरनवरात्र में मंदिरों में दर्शन-पूजन और विजयदशमी पर निकलने वाले जुलूसों के कारण प्रमुख मार्गों पर आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में चौराहों की बेहतर व्यवस्था और साफ-सुथरा स्वरूप शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। नगर निगम का प्रयास है कि त्योहारों के दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी आकर्षक और व्यवस्थित शहर देखने को मिले।मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने बताया कि पर्वों के दौरान महानगर में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए चौराहों की मरम्मत और सजावट कराई जा रही है। खराब प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ फूल-पौधों से परिसर को संवारा जाएगा, जिससे प्रमुख चौराहे रोशनी से जगमगाने के साथ शहर की सुंदरता भी बढ़ाएंगे।