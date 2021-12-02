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Gorakhpur News: दो दिन की तलाश के बाद आमी नदी में मिला युवक का शव

Thu, 12 Nov 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 02:38 AM IST
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The body was found caught in a fishing net amidst water hyacinth near Sohgaura village.
- सोहगौरा गांव के पास जलकुंभी में मछली पकड़ने के जाल में फंसा था शव
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कौड़ीराम। आमी नदी में डूबे युवक पप्पू पासवान (28) का शव बुधवार सुबह सोहगौरा गांव के पास मिला। दो दिनों से एसडीआरएफ की टीम और परिजन नदी में उसकी तलाश कर रहे थे। युवक का शव जलकुंभी के बीच मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में फंसा हुआ था।
जानकारी के अनुसार, स्व. लोरिक पासवान के बेटे पप्पू के नदी में डूबने के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। वहीं, परिवार के लोग भी नदी के किनारे दिन-रात उसकी खोजबीन में जुटे थे। रात में भी परिजन नदी के आसपास उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। बुधवार सुबह परिजन सोहगौरा गांव के पास आमी नदी के उत्तरी हिस्से में तलाश कर रहे थे।
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इसी दौरान उनकी नजर जलकुंभी के बीच मछली पकड़ने के जाल में फंसे शव पर पड़ी। शव की पहचान पप्पू पासवान के रूप में हुई। परिजन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।
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