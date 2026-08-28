Gorakhpur News: जिला अस्पताल से अपहृत बालिका हत्याकांड में गवाही टली

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मामला 28 जुलाई की रात सामने आया था। बड़ी बहन को भोजन देने जिला अस्पताल गई 10 वर्षीय बालिका का डायल-112 में तैनात रहे सिपाही अभिषेक यादव ने अपहरण कर लिया था। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन पुलिस ने आरोपी सिपाही को पकड़ लिया। पूछताछ और जांच के दौरान 30 जुलाई को चिउटहा के पास रोहिन नदी के किनारे बालिका का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद बांका से काटकर उसकी हत्या की गई थी। कोतवाली पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के साथ पाक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। 31 जुलाई की शाम आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को जेल भेज दिया गया था। उसी दिन एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने उसे बर्खास्त कर दिया था।पुलिस ने छह दिन में विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। वर्तमान में इसी मामले की सुनवाई चल रही है। अभियोजन पक्ष ने बालिका की बड़ी बहन को महत्वपूर्ण गवाह बनाया है।