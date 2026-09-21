Gorakhpur News: नाले ढके नहीं, हादसे रुके नहीं

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लगातार हादसों के बाद नगर आयुक्त अजय जैन ने शहर के सभी खुले नालों को ढकने और स्लैब के बीच की गैपिंग भरने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद रविवार को कई प्रमुख इलाकों में स्थिति में सुधार नहीं दिखा। सिविल लाइंस में कई जगह नाले खुले हैं या स्लैब के बीच काफी दूरी है। आसपास विद्यालय होने के कारण यहां से बच्चों और अभिभावकों की आवाजाही रहती है। ऐसे में खुले नाले हादसे का कारण बन सकते हैं।कई इलाकों में खुले हैं नाले : चौरहिया गोला स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज के पास भी नाला खुला मिला। असुरन रोड, खजांची के पास बाईपास और भरवलिया में भी कई जगह नाले खुले मिले। इन स्थानों पर लोगों की लगातार आवाजाही रहती है। बरगदवां में हादसे के बाद संबंधित नाले को ढक दिया गया है, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों में खुले नालों और स्लैब के बीच गैपिंग से खतरा बना हुआ है।आदेश के बाद भी काम अधूरा : हादसों के बाद नगर आयुक्त ने खुले नालों को तत्काल ढकने और स्लैब के बीच की गैपिंग भरने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई स्थानों पर रविवार तक काम शुरू नहीं हुआ था। इससे नगर निगम के आदेश के अनुपालन पर सवाल उठ रहे हैं।