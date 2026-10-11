Gorakhpur News: रामलीला मंचन में आज शामिल होंगे तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप

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राज्यपाल 11 अक्तूबर को दोपहर 1:15 बजे हैदराबाद की उड़ान से गोरखपुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे। इसके बाद वह बेतियाहाता स्थित अपने आवास जाएंगे। रात सवा आठ बजे रामलीला समिति, आर्यनगर के मानसरोवर में आयोजित रामलीला मंचन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 12 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11 बजे सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन के एल्डर्स कमेटी कक्ष का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। दोपहर करीब दो बजे वह बड़हलगंज क्षेत्र के सिधुआपार जाएंगे। शाम साढ़े चार बजे बड़हलगंज स्थित मुक्तिपथ पर आयोजित रुद्र महायज्ञ में हिस्सा लेंगे। शाम 7:50 बजे आशीष मैरिज हॉल में एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे।13 अक्तूबर को राज्यपाल दोपहर डेढ़ बजे देवरिया जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां वह कृषक इंटर कॉलेज में संस्थापक स्व. कृष्णदेव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद नेशनल पब्लिक स्कूल में अमर शहीद परिवार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। शाम को तरकुलहा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। 14 अक्तूबर को दोपहर करीब एक बजे राज्यपाल गोरखपुर हवाई अड्डा से हैदराबाद के लिए प्रस्थान करेंगे।