Gorakhpur News: तीज की सरगी ने महिलाओं के लिए खोली आर्थिक समृद्धि की राह

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रिया बताती हैं कि शुरुआत में घर-परिवार और परिचितों के लिए ही सरगी की थालियां तैयार की जाती थीं। धीरे-धीरे लोगों को सजावट, पैकिंग और थाली में शामिल की जाने वाली सामग्री पसंद आने लगी तो बाहर से भी ऑर्डर मिलने लगे। अब तीज के मौके पर अलग-अलग डिजाइन और बजट के हिसाब से सरगी की थालियां तैयार की जाती हैं। सरगी की थालियों को आकर्षक बनाने के लिए पारंपरिक सामग्री के साथ सजावटी सामान का भी इस्तेमाल किया जाता है।थाली में फल, मिठाई, मेवा, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी समेत तीज से जुड़ी अन्य सामग्री को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। साथ ही उसमें फोटो भी लगाई जाती है। कई ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार थाली तैयार कराने के लिए पहले से ऑर्डर देते हैं। इस काम में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। थालियों की सजावट, पैकिंग, रिबन लगाने, सामग्री को व्यवस्थित करने और डिजाइन तैयार करने जैसे काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इससे घर की जिम्मेदारियों के साथ महिलाएं अपनी कला और रचनात्मकता को रोजगार से जोड़ पा रही हैं।