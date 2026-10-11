शिक्षक एमएलसी चुनाव : आयोग के विशेष पेन से ही मतदाता दे सकेंगे वोट

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उन्हें प्रत्याशियों के सामने अंतरराष्ट्रीय अंक (जैसे 1, 2, 3) या रोमन अंक में अधिमान अंकित करना होगा। किसी अन्य प्रकार से दिया गया वोट मान्य नहीं होगा।यह आयोजन निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आयुक्त सभागार में किया गया। कमिश्नर ने सभी प्रत्याशियों से मतदान और मतगणना अभिकर्ता बनाने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रारूप पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने को कहा।उन्होंने प्रचार सामग्री के प्रकाशन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। प्रत्याशियों से कहा कि प्रकाशित किए जाने वाले पम्फलेट और पोस्टरों पर प्रिंटर का नाम, पता और प्रिंट की गई संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। संबंधित प्रेस को इसकी जानकारी अपने जिले के सहायक रिटर्निंग अधिकारी या डीएम को प्रिंट करने के दस दिनों के अंदर देनी होगी।