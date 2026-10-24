शिक्षक एमएलसी चुनाव: देवेंद्र प्रताप सिंह की बगावत; भाजपा पर निगाहें

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गोरखपुर की राजनीति में शिक्षक विधान परिषद चुनाव ने भाजपा के भीतर की नाराजगी को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। भाजपा के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) देवेंद्र प्रताप सिंह ने ना केवल पार्टी के चुनावी प्रबंधन पर सवाल उठाए और अपने पत्र के जरिए अन्याय व अपमान के खिलाफ जनादेश की अपील भी की, ब्लकि वे मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी के साथ सार्वजनिक रूप से दिखे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कभी समाजवादी पार्टी में रहे देवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा में कब आए, उन्होंने सपा क्यों छोड़ी और इस चुनाव से पहले उन्होंने किस तरह अपनी नाराजगी को राजनीतिक संदेश में बदला। अब सबकी निगाहें इसपर है कि भाजपा देवेंद्र की खुली बगावत को किस तरह लेती है?

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कौन हैं देवेंद्र प्रताप सिंह? देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी है। उनका राजनीतिक आधार गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा है। इस क्षेत्र में सामान्य विधानसभा चुनावों की तरह सभी मतदाता मतदान नहीं करते, बल्कि निर्धारित पात्रता वाले पंजीकृत स्नातक मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वे समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी सत्ता और संगठन के खिलाफ आवाज उठाते रहे। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया।





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भाजपा में कब आए थे? देवेंद्र प्रताप सिंह ने तीन नवंबर 2015 को समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उस समय वह सपा के विधान परिषद सदस्य थे। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी की मौजूदगी में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्टी में प्रवेश किया था। उनके पाला बदलने के पीछे मुख्य वजह तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के कामकाज और सरकारी भर्तियों में अनियमितताओं को लेकर उनकी नाराजगी थी।





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भर्ती में भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप साल 2015 में देवेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत विभिन्न सरकारी भर्ती संस्थाओं की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। उनका आरोप था कि भर्ती में गड़बड़ियों से मेधावी अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर युवाओं की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील होने का भी आरोप लगाया था।



उनकी नाराजगी केवल भर्ती के मुद्दे तक सीमित नहीं थी। इससे पहले 2015 में गोरखपुर के तत्कालीन एसएसपी के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर सपा नेतृत्व ने उन्हें नोटिस जारी किया था। देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जवाब में सवाल उठाया था कि मुलायम सिंह यादव और राममनोहर लोहिया की विचारधारा का अनुसरण करना पार्टी विरोधी गतिविधि कैसे हो सकता है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया था।



इन्हीं विवादों और सरकार के प्रति उनकी आलोचना के बीच उन्होंने भाजपा का रुख किया। भाजपा में शामिल होते समय उन्होंने अखिलेश यादव सरकार पर भ्रष्टाचार और युवाओं के हितों की अनदेखी के आरोप लगाए थे। इस तरह 2015 में उनका सपा छोड़ना भी एक राजनीतिक संदेश था, तब उन्होंने सरकारी भर्ती और शासन के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को घेरा था, जबकि अब भाजपा में रहते हुए पार्टी के चुनावी व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं।





इस बार नाराजगी की वजह क्या बनी? मौजूदा विवाद की प्रमुख कड़ी 12 अक्तूबर 2026 को गोरखपुर में आयोजित भाजपा के शिक्षक सम्मेलन को माना जा रहा है। यह कार्यक्रम भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित हुआ था। मंच पर जगह को लेकर देवेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के बीच विवाद हुआ। देवेंद्र प्रताप सिंह को मंच पर उचित स्थान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक की। हालांकि, देवेंद्र प्रताप सिंह के सार्वजनिक पत्र में किसी नेता का नाम लेकर सीधे आरोप नहीं लगाया गया। उन्होंने अपने संघर्ष को अपमानित किए जाने और न्याय के सवाल को प्रमुखता दी।



उनका संदेश शिक्षकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं पर केंद्रित था। उन्होंने इन्हें अपना परिवार बताते हुए ऐसे लोगों से 23 अक्तूबर को अन्याय और अपमान के खिलाफ सशक्त जनादेश देने की अपील की। इस अपील को चुनावी संदर्भ में भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी से दूरी बनाने के संकेत के तौर पर देखा गया।



23 अक्तूबर को मतदान के दौरान देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी के साथ नजर आए। वह मतदान केंद्र पर सपा के बूथ पर बैठे और संजयन के समर्थन की बात कही।

