फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Suryakund Dham illuminated by 1,100 lamps.

Gorakhpur News: 1,100 दीपों से जगमगा उठा सूर्यकुंड धाम

Fri, 18 Sep 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 18 Sep 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Suryakund Dham illuminated by 1,100 lamps.
गोरखपुर। सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति की ओर से मां गंगा की 548वीं महाआरती आयाेजित की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर अहिल्याबाई होलकर वैदिक पुस्तकालय पर 1100 दीप जलाए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी आस्था व श्रद्धा निवेदित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन रहे। श्रद्धालु और समिति के स्वयंसेवकों ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और जनसेवा के कार्यों की निरंतरता के लिए मां गंगा से प्रार्थना किया। समिति के अध्यक्ष अमरदीप गुप्ता ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से समिति के उपाध्यक्ष समरेंदु सिंह, वरुण चौरसिया, पूजा गुप्ता, मुकेश, केके पांडेय, दिव्य प्रताप, अमित श्रीवास्तव, रविंद्र नाथ दुबे, हेमा शर्मा, नितिन वर्मा, सूरज चौधरी, राधेश्याम सिंह, सिद्धि गुप्ता, प्रशांत, नीतीश सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed