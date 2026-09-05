Gorakhpur News: जन्माष्टमी पर उमड़ी आस्था, बाजारों में दिखी राैनक

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जन्माष्टमी को लेकर बाजार में बाल गोपाल के लिए आकर्षक पोशाक की कई तरह की वैरायटी उपलब्ध रही। छोटे बच्चों के लिए कान्हा और राधा की पोशाक भी लोगों ने खरीदी। लड्डू गोपाल के कपड़ों की भी मांग रही। दुकानों पर झूले, मुकुट, बांसुरी और सजावट का सामान लेने के लिए लोग पहुंचते रहे।दोपहर तक प्रमुख बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बनी रही। जन्माष्टमी के चलते दुकानदारों ने भी कई दिन पहले से ही भगवान कृष्ण से जुड़े सामान की विशेष तैयारी कर रखी थी। लोगों ने घरों में लड्डू गोपाल को सजाने और झूला झुलाने के लिए जरूरत का सामान खरीदा।